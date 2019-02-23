В Брянске стартовала Высшая партийная школа ЛДПР

Борис Пайкин, координатор Брянского регионального отделения ЛДПР, первый зампред комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству открыл в Брянске высшую партийную школу «Лидеры ЛДПР 3.0».

Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Борис Чернышов один из главных спикеров на мероприятии.

В школе, которая продлится два дня, участвуют представители региональных отделений партии со всего Центрального федерального округа, активисты молодежной организации ЛДПР и местных отделений ЛДПР в Брянской области.

Слушатели узнают больше о современной российской избирательной системе и работе с избиркомами. В программе запланированы тренинги и мастер-классы, которые проведут преподаватели столичных вузов. Пройдут презентации региональных отделений ЛДПР.

Высшая партийная школа будет проходить в Брянске два дня - 25 и 26 февраля.