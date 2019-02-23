В Брянске 136 человек заболели свиным гриппом

Эпидемия вирусных инфекций не утихает в Брянске и области: с каждым днем становится все больше заболевших ОРВИ и разными видами гриппа.

В течение прошедшей недели к медикам обратились более 9 тыс жителей региона. Во всех возрастных группах порог эпидемии превышен.

Если до начала прошлой недели свиным гриппом заболели 114 человек, то к концу уже 136.

Еще 36 жителей Брянской области подхватили вирус гонконгского гриппа.