В Брянске 136 человек заболели свиным гриппом
Эпидемия вирусных инфекций не утихает в Брянске и области: с каждым днем становится все больше заболевших ОРВИ и разными видами гриппа.
В течение прошедшей недели к медикам обратились более 9 тыс жителей региона. Во всех возрастных группах порог эпидемии превышен.
Если до начала прошлой недели свиным гриппом заболели 114 человек, то к концу уже 136.
Еще 36 жителей Брянской области подхватили вирус гонконгского гриппа.
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