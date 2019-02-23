Чистка «по-брянски» удивила пользователей соцсетей

25 февраля в соцсетях появилась фотография результатов работы службы, которая занимается очисткой тротуаров и дорог от снега и льда; снимок в соцсетях обсудили пользователи.

На фото видно, что с тротуара убрали ровно половину наледи. Брянцы шутят, мол, сразу видно, что работал перфекционист.

«Половину почистили, половина сама растает», - поделился автор.

«После обеда доделает», - посмеялся брянец Руслан.

«А вдруг будут ходить с детками на санках, все правильно сделал», - заметила Галина Андросенко.

«Чистка по-брянски», - пошутил пользователь под ником «Доктор Костя».