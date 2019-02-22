Николай Валуев пригласил всех любителей рыбалки в Клинцы

16 марта в Брянской области в городе Клинцы пройдет рыбалка, в которой будет участвовать депутат Николай Валуев, об этом он сообщил в своем видеообращении.

По словам Валуева, это событие становится доброй традицией. В 2018 году рыбалка проходила в Белых Берегах.

«Приезжайте, я уверен, что Вы получите огромное количество замечательных эмоций», - сообщил Николай Валуев в видеообращении.

Напомним, к депутату Валуеву пришел в гости Тимур Кизяков.