В Супонево можно «покупаться» в горячей воде прямо на улице
В Супонево произошло ЧП, по всему селу течет горячая вода, фото уже в соцсетях.
Причина течи – порыв трубы горячей воды в доме№4.
«Брянский район села Супонево, дом 4», - сообщил анонимный автор.
Брянцы по этому поводу пошутили в таком духе.
«Можно мыться в горячей воде», - написал Евгений Брянский.
«Зато весна скорее придёт», - добавил Виталий.
Напомним, 3 декабря 2018 года подобное ЧП случилось в Брянске на Московском проспекте. Тогда произошел порыв на канализационной трубе. Грязной водой залило тротуары и проезжую часть. Под влиянием низкой температуры вода быстро превратилась в лед, в итоге образовался каток со зловонным ароматом.
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