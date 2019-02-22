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В Брянске на Станке Димитрова можно «плавать»

Опубликовано Сегодня, 12:07

В связи с потеплением улицы областного центра превращаются в «реки»; чтобы преодолеть, к примеру, проспект Станке Димитрова, брянцы задумываются о приобретении лодок.

Тимофей Ковалев рассказывает, сегодня очень много времени потратил, пока добирался на работу, виной тому явились огромные «реки».

«Проспект Станке Димитрова. Сначала был снег, а сейчас можно и поплавать», - поделился Тимофей Ковалев.

«Это везде», - добавила Кристина Ерёменкова.

«Предлагаю ласты и лодку, недорого», - пошутил пользователь Алексей.

Напомним, «Город32» ранее сообщал о ситуации на проспекте Станке Димитрова. Тогда речь шла о тротуаре на повороте на 2-ю Почепскую. Участок дорожки был опасен для пешеходов тем, что они в любой момент могли утонуть в луже или поймать кусок кирпича или глыбу льда с крыши здания. Насчет воды, которая разлилась в период оттепели около старого здания, в нее тогда «предприимчивые» брянцы бросили «спасательный ящик».

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