В Брянске на Станке Димитрова можно «плавать»
В связи с потеплением улицы областного центра превращаются в «реки»; чтобы преодолеть, к примеру, проспект Станке Димитрова, брянцы задумываются о приобретении лодок.
Тимофей Ковалев рассказывает, сегодня очень много времени потратил, пока добирался на работу, виной тому явились огромные «реки».
«Проспект Станке Димитрова. Сначала был снег, а сейчас можно и поплавать», - поделился Тимофей Ковалев.
«Это везде», - добавила Кристина Ерёменкова.
«Предлагаю ласты и лодку, недорого», - пошутил пользователь Алексей.
Напомним, «Город32» ранее сообщал о ситуации на проспекте Станке Димитрова. Тогда речь шла о тротуаре на повороте на 2-ю Почепскую. Участок дорожки был опасен для пешеходов тем, что они в любой момент могли утонуть в луже или поймать кусок кирпича или глыбу льда с крыши здания. Насчет воды, которая разлилась в период оттепели около старого здания, в нее тогда «предприимчивые» брянцы бросили «спасательный ящик».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, относится ли табло с указанием наименования АЗС, видах оказываемых услуги, стоимости топлива к рекламе.
Компания «Ростелеком» сообщает, что созданный ей системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией был согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Использование типового решения позволит банкам снизить расходы на обеспечение информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой и сократить время выполнения требований.
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитников Отечества, в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» состоялся турнир по бильярду. В нем приняли участие более 50 работников энергопредприятия. В мастерстве игры в русский бильярд соревновались преимущественно мужчины.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.