Над детьми дошкольных учреждений Карачевского района нависла угроза
Детей дошкольных учреждений Карачевского района подвергают опасности – работники детсадов не прошли психиатрическое освидетельствование; кто его знает, какие сейчас кадры набираются для воспитания детей, и что может произойти, если на работу в подобное место попадет больной человек, говорят в прокуратуре и добавляют, что по закону, каждый сотрудник должен пройти медосмотр.
Проверив несколько муниципальных дошкольных образовательных организаций, прокуратура установила, что их воспитатели не прошли комиссионное психиатрическое освидетельствование. Это случилось по причине работодателя, который не организовывал медосмотр за счет собственных средств.
В итоге прокурор потребовал устранить нарушения и внес в адрес девяти заведующих детсадов представления. Их рассмотрели и удовлетворили. Кроме этого, на руководителей учреждений завели административные дела по ч. 3 ст. 5.27.1. КоАП РФ «Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, относится ли табло с указанием наименования АЗС, видах оказываемых услуги, стоимости топлива к рекламе.
Компания «Ростелеком» сообщает, что созданный ей системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией был согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Использование типового решения позволит банкам снизить расходы на обеспечение информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой и сократить время выполнения требований.
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитников Отечества, в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» состоялся турнир по бильярду. В нем приняли участие более 50 работников энергопредприятия. В мастерстве игры в русский бильярд соревновались преимущественно мужчины.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.