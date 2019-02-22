Над детьми дошкольных учреждений Карачевского района нависла угроза

Детей дошкольных учреждений Карачевского района подвергают опасности – работники детсадов не прошли психиатрическое освидетельствование; кто его знает, какие сейчас кадры набираются для воспитания детей, и что может произойти, если на работу в подобное место попадет больной человек, говорят в прокуратуре и добавляют, что по закону, каждый сотрудник должен пройти медосмотр.

Проверив несколько муниципальных дошкольных образовательных организаций, прокуратура установила, что их воспитатели не прошли комиссионное психиатрическое освидетельствование. Это случилось по причине работодателя, который не организовывал медосмотр за счет собственных средств.

В итоге прокурор потребовал устранить нарушения и внес в адрес девяти заведующих детсадов представления. Их рассмотрели и удовлетворили. Кроме этого, на руководителей учреждений завели административные дела по ч. 3 ст. 5.27.1. КоАП РФ «Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования».