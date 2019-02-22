В Клинцах на приеме у Валуева пенсионерка попросила одну доску

25 февраля в Клинцах состоялся выездной прием депутата Николая Валуева, местные жители пришли к нему с множеством проблем, среди них была и пенсионерка из поселка Займище.

По словам пожилой женщины, более пяти лет существует остановка общественного транспорта, однако на месте она никак не обозначена, поскольку ни лавочки, не павильона там нет.

«Построили двухэтажное здание на этом месте, автобус приходит – негде стоять. Сейчас обледенение, дождь, даже сумку не на что поставить, никакой скамейки, никакого укрытия», - объяснила пенсионерка.

Во время приема заявительнице объяснили, что будут приняты меры по сносу здания, а затем решат вопрос о строительстве остановочного комплекса.

Пенсионерка также добавила, что пока полноценного комплекса нет, то хотелось бы, чтобы установили хотя бы лавочку – доску. В комиссии Николая Валуева просьбу услышали и пообещали найти доску для временной скамейки.

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