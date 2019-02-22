Брянец «бросил» иномарку на мусорке

Очередной «автохам» в Брянске 26 февраля попал в объектив фотокамеры, очевидцы опубликовали снимок в сетях.

На фотографии запечатлена иномарка Renaut Logan, припаркованная на площадке около контейнеров для мусора. Местным жителям хамское поведение водителя не пришлось по душе, и они оставили гневные комментарии.

«Кто машину выбросил на мусорку?» - спросил анонимный автор.

«Там же написано кто!!»- ответил Сергей Моисеенков.

«А ещё говорят, что в Брянске низкие зарплаты, жители вон тачки на помойку выкидывают», - пошутил Alexey Bryanskiy.

Пользователи сети не исключают, что хозяину машины придется заплатить штраф за нарушение правил движения.

Напомним, в Брянске в объектив попало авто «царицы».

Еще ранее, 16 февраля, на проспекте Станке Димитрова свидетели запечатлели на фото «автохамку», которая перекрыла своей иномаркой пешеходный переход.