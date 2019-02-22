Брянец «бросил» иномарку на мусорке
Очередной «автохам» в Брянске 26 февраля попал в объектив фотокамеры, очевидцы опубликовали снимок в сетях.
На фотографии запечатлена иномарка Renaut Logan, припаркованная на площадке около контейнеров для мусора. Местным жителям хамское поведение водителя не пришлось по душе, и они оставили гневные комментарии.
«Кто машину выбросил на мусорку?» - спросил анонимный автор.
«Там же написано кто!!»- ответил Сергей Моисеенков.
«А ещё говорят, что в Брянске низкие зарплаты, жители вон тачки на помойку выкидывают», - пошутил Alexey Bryanskiy.
Пользователи сети не исключают, что хозяину машины придется заплатить штраф за нарушение правил движения.
Напомним, в Брянске в объектив попало авто «царицы».
Еще ранее, 16 февраля, на проспекте Станке Димитрова свидетели запечатлели на фото «автохамку», которая перекрыла своей иномаркой пешеходный переход.
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