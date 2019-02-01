Двоих чиновников Брянской области обвиняют в афере на 14 млн рублей

Главный консультант и начальник отдела по преодолению последствий радиационных аварий департамента строительства и архитектуры Брянской области предстанут перед судом за хищение бюджетных средств.

Уголовное дело было возбуждено ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

Обвинительные заключения утвердил первый заместитель прокурора области.

История продолжалась с июля 2016-го по март 2017 года. Упомянутые выше чиновники изготовили документы, в том числе судебные решения, которые дают право получать компенсацию материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и похитили свыше 14 млн рублей из бюджета.

Фигуранты уже заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому материалы уголовного дела выделили в отдельное производство.

«Уголовное дело организатора преступной группы и еще одного подельника находится в производстве органа следствия», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.