Двоих чиновников Брянской области обвиняют в афере на 14 млн рублей
Главный консультант и начальник отдела по преодолению последствий радиационных аварий департамента строительства и архитектуры Брянской области предстанут перед судом за хищение бюджетных средств.
Уголовное дело было возбуждено ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».
Обвинительные заключения утвердил первый заместитель прокурора области.
История продолжалась с июля 2016-го по март 2017 года. Упомянутые выше чиновники изготовили документы, в том числе судебные решения, которые дают право получать компенсацию материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и похитили свыше 14 млн рублей из бюджета.
Фигуранты уже заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому материалы уголовного дела выделили в отдельное производство.
«Уголовное дело организатора преступной группы и еще одного подельника находится в производстве органа следствия», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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