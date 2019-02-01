В Брянске спасатели сняли мужчину с крыши высотки
26 февраля в соцсетях появилась информация о том, что в областном центре с крыши одной из высоток сотрудники МЧС сняли неизвестного мужчину, подробности не сообщаются.
Инцидент случился утром в районе Новостройки. Почему гражданин забрался на многоэтажку, неизвестно.
«МЧС, скорая, полиция сняла с крыши неизвестного мужчину. Подробности не известны», - поделился анонимный автор.
«Подробности: сняли при помощи СВД, с 300-т метров», - прокомментировал в соцсетях один из очевидцев Андрей Акуленко.
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