В Погаре работники одной из фирм остались без средств к существованию
Прокуратура Погарского района инициировала привлечение руководителя ООО «СП Дружба» к административной ответственности за нарушение закона о труде.
Как показала проверка, директор компании задолжал 61 работнику более 1 млн рублей.
Материалы дела направили для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Брянской области.
Напомним, в Супонево директор фирмы космических услуг задолжал сотрудникам 460 тыс рублей.
Еще ранее, в Почепе водоканал не заплатил работникам 565 тыс рублей.
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Железнодорожники планируют оснастить 4 переезда в Смоленском регионе МЖД камерами фиксации нарушений ПДД
Задавайте вопросы, УФАС на связи Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!
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