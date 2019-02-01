В Брянск на Ульянова скоро прилетят водоплавающие

Территория около дома №123 на улице Ульянова скоро станет местом обитания водоплавающих птиц – пешеходная дорожка во время оттепели полностью покрылась водой и скоро превратится в настоящее озеро.

Один из местных жителей опубликовал в сети фото этой огромной лужи с грязью - из-за нее, как видно на снимке, трудно пройти.

«Ульянова 123 - магазин «Журавли» и пицца «Шляпа», люди не могут пройти. Машины разбили дорогу, кругом лужи и грязь. Пешеходной дорожки вообще нет», - поделился автор.

«Не, там все хорошо, мы прямо к крыльцу на машине подплываем», - пошутил Андрей Иванов.

Брянцы говорят, скоро в этой луже поселятся утки, которые вот-вот прилетят с Юга.

«Помедленнее надо ездить, а пешеходам вдоль заборчика пройти можно. Скоро всё высохнет. Немного покрепитесь», - с иронией написал Макс Егоркин.

Были и такие идеи у пользователей, чтобы обустройством прилегающей территории занялись владельцы «Журавлей».

«А, может, «Журавлям» прилегающую территорию привести в порядок?», - спросил Василий Драгомарецкий.