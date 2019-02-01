В Советском районе появится новая школа
Тема строительства школ и детских садиков была затронута 26 февраля во время 59-й сессии главой Брянской городской администрации, мэр сообщил о том, что в Советском районе в ближайшей перспективе начнется строительство школы.
Объект планируется в четвертом микрорайоне.
Кроме этого, глава напомнил о продолжении возведения одной пристройки в Московском микрорайоне к детскому садику и двух новых дошкольных учреждений в Фокинском и Советском районах.
Кроме этого, практически готовы к открытию два детских сада на Флотской и в районе Старого аэропорта. В 2019 начнётся строительство ещё шести пристроек к детским садам. Все эти дошкольные учреждения запустят до конца года.
По словам Макарова, муниципалитет также приобретает еще и ведомственный детсад у железной дороги.
«Если на данный момент очерёдность на получение мест в садах составляет 1014 детей, то введя в работу все перечисленные дошкольные учреждения, город получит 1390 дополнительных мест в детсадах», — сообщил глава.
Новости регионов
Железнодорожники планируют оснастить 4 переезда в Смоленском регионе МЖД камерами фиксации нарушений ПДД
Задавайте вопросы, УФАС на связи Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, относится ли табло с указанием наименования АЗС, видах оказываемых услуги, стоимости топлива к рекламе.
Компания «Ростелеком» сообщает, что созданный ей системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией был согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Использование типового решения позволит банкам снизить расходы на обеспечение информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой и сократить время выполнения требований.
В Брянском регионе Московской железной дороги на перегоне Сельцо - Ржаница проходят плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитников Отечества, в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» состоялся турнир по бильярду. В нем приняли участие более 50 работников энергопредприятия. В мастерстве игры в русский бильярд соревновались преимущественно мужчины.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.