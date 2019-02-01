В Советском районе появится новая школа

Тема строительства школ и детских садиков была затронута 26 февраля во время 59-й сессии главой Брянской городской администрации, мэр сообщил о том, что в Советском районе в ближайшей перспективе начнется строительство школы.

Объект планируется в четвертом микрорайоне.

Кроме этого, глава напомнил о продолжении возведения одной пристройки в Московском микрорайоне к детскому садику и двух новых дошкольных учреждений в Фокинском и Советском районах.

Кроме этого, практически готовы к открытию два детских сада на Флотской и в районе Старого аэропорта. В 2019 начнётся строительство ещё шести пристроек к детским садам. Все эти дошкольные учреждения запустят до конца года.

По словам Макарова, муниципалитет также приобретает еще и ведомственный детсад у железной дороги.

«Если на данный момент очерёдность на получение мест в садах составляет 1014 детей, то введя в работу все перечисленные дошкольные учреждения, город получит 1390 дополнительных мест в детсадах», — сообщил глава.