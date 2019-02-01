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В Брянске жителям дома на Абашева угрожает опасность

Опубликовано Сегодня, 14:01

Прокуратура потребовала от Брянской городской администрации принять меры по расселению жителей аварийного дома №1 на улице Абашева.

Как выяснил прокурор, еще в июне 2018 года здание признали подлежащим сносу. Известно, что часть дома пострадала от пожара. В доме одну квартиру занимает на праве собственности семья.

«В  случае  невозможности  самостоятельного  сноса  или  реконструкции  дома  по  истечении   определенного срока  орган  местного  самоуправления  должен  принять меры  по изъятию  земельного участка  под  домом  с  находящимися  на  нем объектами  недвижимости. При  изъятии  с  собственником  заключается  соглашение  о  размере выкупной стоимости  изымаемого  объекта   либо  соглашение  о  приобретении   иного благоустроенного  жилого  помещения», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

До сих пор такая процедура земельного участка под домом №1 не начата, кроме этого, не определены сроки и порядок расселения жильцов, все это создает угрозу для жизни их жизни и здоровья.

В адрес главы Брянской администрации прокурор внес представления.

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