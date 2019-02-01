В Брянске владельцу магазина на Костычева досталось от ревизоров

Сотрудники МВД и Советской райадминистрации провели рейд в связи с выбросом мусора на закрытую контейнерную площадку.

Речь идет о проблемной точке в районе, которая прилегает к торговому центру «Маяк» на Костычева 58.

Контейнер для мусора отсюда убрали почти год назад в связи с требованиями санитарного законодательства, но, несмотря на многочисленные уведомления администрации района, на старом месте постоянно вырастает несанкционированная свалка. Хозяева расположенных рядом торговых точек и местные жители всё ещё продолжают приносить сюда бытовые отходы.

Ревизоры во время рейда обнаружили на площадке несколько коробок с пластиковыми бутылками для спиртной продукции, этикетками, рекламные буклеты пивной продукции «Даниловская пивоварня». Кроме этого, были найдены пачки документов, в том числе сертификаты и декларации о соответствии на пивную продукцию и лёгкие закуски к пиву. По одному из прикреплённых стикеров стало понятно, что они предназначались заведению в доме №29 по улице Костычева — «Даниловскому бару».

На индивидуального предпринимателя составят протокол об административном правонарушении. По ст. 20 «Загрязнение территорий городов и населённых пунктов бытовыми и промышленными отходами», ему светит до 30 тысяч рублей штрафа. В Советской районной администрации напоминают, что ближайшая контейнерная площадка расположена у дома №37 по улице Костычева.