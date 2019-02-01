От мясокомбината до ж/д вокзала «Брянск-1» запустят троллейбусы
С 1 по 15 марта 2019 года в Брянске собираются запустить специальные рейсы троллейбуса по маршруту «Ж/д вокзал Брянск-I — Набережная — Мясокомбинат».
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, пилотные рейсы будут работать только в будни.
По результатам работы в течение двух недель подведут итоги изучения пассажиропотока, и в случае востребованности троллейбус №2 «Мясокомбинат — Набережная» продлят до железнодорожного вокзала Брянск-1.
Расписание:
Время отправления утренних рейсов от ж/д вокзала Брянск-I: 06:58, 07:12, 07:26.
Время отправления вечерних рейсов от мясокомбината: 17:26, 17:41, 18:03.
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