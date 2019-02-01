Навлинские чиновники попались на земельных махинациях
В Навлинском районе бывших главу Синезерского сельского поселения и специалиста сельской администрации обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, в превышении служебных полномочий, а также подлоге; следком уже завершил расследование.
Как выяснили сотрудники СУ СК, в 2010-2012 годах обвиняемые вносили в выписки из похозяйственной книги недостоверную информацию о правообладателях земельных участков, на основании которых в органах Росреестра регистрировалось право собственности на доверенных лиц. После этого земля продавалась, а полученные от сделок деньги доставались чиновницам.
В итоге муниципалитет лишился семи земельных участков стоимостью более 2 млн рублей.
В двух мошеннических схемах фигурантки уголовного дела действовали совместно по предварительному сговору.
Уголовное дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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