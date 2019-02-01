В Брянске на Бежицкой был замечен «барин»

27 февраля в областном центре на Бежицкой около дома №1 местные жители зафиксировали на фото очередного «автохама».

Мало того, что водитель припарковал свою машину на тротуаре, он перекрыл ею ход к пандусу для колясочников

«Прям у подъезда барин стал! Бежицкая 1 кор. 3», - прокомментировал Антон Рощин.

«Проблема? Ну, пошлите фото на сайт ГИБДД. Оштрафуют и все. Или вызовите ГИБДД для более быстрого действия. Сейчас это просто решается», - порекомендовал Виктор Иванов.

«Если это придворовая территория, то тут ГИБДД не поможет, это относится к закону Брянской области 83з, фотографируете транспорт со всех сторон, чтобы был виден дом и потом номер дома, вызываете участкового и отдаёте ему или сами пишете на сайт городской администрации, штраф 3000₽, если же авто стоит на детской площадке, то тут ГИБДД», – поделился Игорь Сухоруков.