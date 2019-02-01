В Новозыбкове обнаружили подозрительные сайты

Прокурор во время мониторинга Интернета выявил 10 сайтов, на которых посетителям предлагали предоставить деньги в долг либо получить под расписку.

По Федеральному закону, такую деятельность имеют право проводить лишь юридические лица, внесенные в государственный реестр микрофинансовых организаций.

«Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В итоге прокурор предъявил в суд административные иски о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Советский райсуд Брянска шесть исков прокурора удовлетворил. После вступления в законную силу судебные решения направят в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения в Единый реестр запрещенной информации.