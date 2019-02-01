В Бежице в одном из домов появился подъезд для книгоманов

Жители многоквартирного дома в Бежицком районе превратили подъезд в мини-библиотеку, фото такого интерьера попали в сеть.

На снимке видно, что в подъезде поставили стул, горшки с цветами, а на стены повесили картины и прибили полки с книгами, чтобы можно было почитать в свободное время.

«Подъезд в Бежице. Уютно и с душой. Вам нравится?» - спросила у пользователей Марина Проничева.

Одним брянцам идея пришлась по душе, другие ее забраковали, намекнув на стиль времен СССР

«Какие молодцы!!!! Приятно посмотреть», - прокомментировала Елена Дроханова

«Мини-библиотека», - добавила Ангелина Лысёнкова.

«Выглядит печальненько, уголок аутиста или пожилого несчастного человека, который выходит на этот стульчик, берет книжку и ждет соседей, чтобы получить немного человеческого общения», - сообщила Наталья Иванова.