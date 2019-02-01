Под Брянском открыли кафе на колесах

Необычный пункт общественного питания появился на трассе между Брянском и Орлом, посетители опубликовали фотографию экстерьера и интерьера заведения в сети.

Оригинальность бара в том, что он находится в автобусе, расположенном недалеко от трассы в чистом поле. Назвали его Bus-Cafe Express.

«Между Брянском и Орлом вот такое кафе», - поделился автор под ником An Na.

В салоне транспорта вместо сидений установили столики и кресла, а также высокие барные стулья. Интерьер выполнен в красных тонах, а в бывшей кабине водителя, рабочем месте сотрудника кафе, на окна повесили светящиеся лампочки.

Внимательный посетитель не забыл запечатлеть на фото и цены блюд.



