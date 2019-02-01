Жильцам нескольких домов в Красногорском районе угрожает опасность

Директор управляющей компании ООО «Уют» в Красногорском районе получил нагоняй от прокурора, причина – нарушение закона об эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Проведя проверку, прокуратура выяснила, что в 15 обслуживаемых многоквартирных домах управляющая компания не обеспечила диагностику газового оборудования, которое отработало нормативный срок службы.

По правилам, техпроверку осуществляют на основании возмездного договора со специализированной организацией, заключаемого управляющей компанией. Специалисты утверждают, что первичную диагностику внутреннего газопровода надо проводить после 30 лет со дня ввода в эксплуатацию.

В некоторых домах, обслуживаемых ООО «УЮТ», такой срок истек.

В итоге прокурор внес представление директору управляющей компании. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении 12 многоквартирных домов со специализированной организацией заключили договор на проведение диагностики.

Также на директора управляющей организации завели дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 9.23 КоАП РФ «Уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным». Материалы направили в жилищную инспекцию.