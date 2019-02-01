Брянца возмутили шалости ребенка во дворе

Мальчик лет 5-8, который развел в одном из брянских дворов вечером костер, привлек внимание местных жителей, однако вся суть в том, что свое мнение по этому поводу они не высказали его родителям или ему самому, а опубликовали в одной из соцсетей.

История произошла, по словам очевидца и автора фотографии, около девяти вечера 27 февраля. Брянец пришел в недоумение от того, что в такое время ребенок один во дворе без присмотра взрослых, да еще и с огнем шалит.

«21:00, ребёнок в возрасте лет 5-8 развёл костёр во дворе. Куда смотрят родители?», - спросил удивленный брянец.

Одни пользователи поддержали мнение автора.

«Я надеюсь, вы поинтересовались у ребенка, что он там ночью один делает», - спросила Ольга Макарова.

Другие – шутили.

«Его отправили шашлык жарить», - пошутил не к месту Артем Никифоров.

Третьи не заметили в ситуации ничего особенного.

«И что тут такого? У меня за детство два пожара на счету, а тут костёр», - прокомментировал Виталий Захарченко.