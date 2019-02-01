Московский «Форсаж» оштрафовали за порчу брянской земли
Верховной Суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы московской фирме «Форсаж», которая нарушила земельное законодательство Брянской области.
Упомянутое общество с ограниченной ответственностью заплатит 6,6 млн рублей штрафа за порчу земель сельхозназначения. Средства пойдут в бюджеты Комаричского и Брасовского районов.
История началась в марте 2017 года. Брянский Россельхознадзор провел административное расследование по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. Выяснилось, что во время демонтажа кабельных линий связи в указанных выше двух районах фирма «Форсаж» нарушила плодородный слой почвы на восьми земельных участках сельскохозяйственного назначения на площади 16,5 тыс квадратных метров на сумму 6,6 млн рублей.
Россельхознадзор признал общество с ограниченной ответственность виновным и назначил штраф в 40 тыс рублей. Фирма не согласилась с решением и подала в ответ в Комаричский райсуд жалобу, ее оставили без удовлетворения.
В феврале 2018 года Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Москвы с требованиями к «Форсаж» возместить ущерб.
В апреле 2018-го иск удовлетворили.
С апреля по ноябрь 2018 года общество еще дважды обжаловало решение в апелляционной и кассационной инстанциях. Однако суды оставили их без удовлетворения. Тогда фирма пожаловалась в Верховной Суд РФ.
Изучив материалы дела, в Верховном Суде отказали организации в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России.
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