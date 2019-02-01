В Брянск пытались провезти томаты с молью

Смоленские железнодорожники приняли участие в региональном заседании по обеспечению правопорядка, которое прошло под председательством Губернатора области Алексея Островского. Один из вопросов касался профилактики дорожно-транспортных происшествий, снижения травматизма на автомобильных и железных дорогах.

27 февраля в деревне Михейково Ярцевского района случилось возгорание в жилом доме, пострадавших не было.

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, прогнозирует приплод более 234 тысяч телят в 2019 году на фермах компании в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях , что на 21% превышает показатель 2018 года.

28 февраля в Сафонове произошел пожар в жилом доме, обошлось без пострадавших.

Банк УРАЛСИБ интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор документов FreshDoc. Новый сервис позволяет клиентам Банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – создавать документы на основе выбранных клиентом условий.

Речь идет о 18 тоннах турецких томатов. Овощи везли в Москву. Во время контроля специалисты обнаружили на помидорах карантинного вредителя. Экспертиза Брянской межобластной ветлаборатории показала, что томаты заражены южноамериканской томатной молью - Tuta absoluta.

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