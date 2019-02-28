В Брянске на Володарского нет горячей воды

1 марта в соцсетях появилась информация о том, что в областном центре на Володарского 74 второй день нет горячей воды.

По словам очевидцев, информация об отключении тоже отсутствует.

«Уже второй день нет горячей воды по ул Володарского д 74,объявление тоже нет об отключении горячей воды», - сообщила одна из местных жительниц.

«В Брянске что, нет УК, аварийной службы, Брянскгорводоканала, комитета ЖКХ, администрации Володарского района, «горячей линии» прокуратуры для наведения справок? В котельной проблема», - спросил пользователь Александр.