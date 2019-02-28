Уроженку Брянска Дарью Паничеву задержали на Камчатке

Правоохранители Петропавловска-Камчатского 28 февраля задержали начальника научного отдела Кроноцкого заповедника, уроженку Брянска Дарью Паничеву, она обвиняется в растрате бюджетных денег, которые были выделены по программе ликвидации накопленного экологического ущерба на тихоокеанском побережье заповедника в 2015 — 2016 годах.

По словам директора заказника Петра Шпиленка, такое обвинение – абсурд. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Считать ли стечением обстоятельств тот факт, что последний месяц Дарья совместно с другими научными сотрудниками заповедника активно работает над подготовкой научных обоснований, в пух и прах разбивающих доводы всех тех, кто заинтересован в строительстве рыбохода на реке Кроноцкой? Она подключала к этому научное сообщество и всем заинтересантам проекта позиция заповедника как кость в горле», — объяснил Шпиленок.

Как сообщил Дмитрий, изначально заповедник проходил в качестве потерпевшей стороны, однако позже начались попытки сделать из его сотрудников фигурантов дела.

Дарья Паничева ежегодно участвует в полевых исследованиях антропогенной нагрузки на экосистемы для обеспечения нашей основной функции – сохранения заповедной природы. Она – автор нескольких десятков научных публикаций, участница научных конференций, одна из авторов важнейшего социального проекта по привлечению к заповедному делу жителей поселков, которые расположены рядом с заказником, педагог экологической смены в «Артеке».

Дарья закончила среднюю школу №12 Бежицкого района Брянска, была победительницей экологических олимпиад. Некоторое время являлась преподавателем в БГИТА. У нее есть 14-летний сын. На Камчатке живет семь лет.