В Брянске фирма «СВ-Строй» обманула государство

Брянские следователи возбудили уголовное дело на общество с ограниченной ответственностью «СВ-Строй», которая подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

История продолжалась с 2014 по 2016 годы. Брянская фирма ООО «СВ-Строй», включая в декларации заведомо ложные сведения, уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль на 6 млн рублей с лишним.

Следователи примут исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе, и дадут соответствующую уголовно-правовую оценку действиям руководителей и сотрудников организации.

«Избежать уголовной ответственности смогут лица, впервые совершившие такое преступление, в случае полной уплаты суммы недоимки и соответствующих пеней, а также суммы штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом», - объяснили в региональном следкоме.