В Погаре задержали около 20 тонн сербских кормов для животных
Сотрудники брянского Россельхознадзора 27 февраля остановили транспорт, на котором в регион ввозился подозрительный груз из Сербии.
Речь идет о кормах для непродуктивных животных. Товар весом 20,8 тонны направлялся в Московскую область. Во время контроля ветспециалисты выяснили, что сопроводительный сертификат был заполнен с нарушениями и не имел необходимой информации. К примеру, в нем не указывалось конкретное наименование перевозимого товара.
Кроме того, номер пломбы в ветеринарном сертификате не соответствовал фактическому номеру на транспорте.
В результате продукцию возвратили отправителю.
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