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Брянскую «Родину» оштрафовали на полмиллиона рублей за «выращивание» кустарников

Опубликовано Сегодня, 13:12

Акционерное общество «Родина» Жуковского района, нарушившее земельное законодательство, заплатит 500 тыс рублей штрафа.

Указанное предприятие является обладателем восьми участков сельхозназначения площадью около 320 гектаров. Как выяснили сотрудники Россельхознадзора, фирма уже давно не ухаживает за землей, в итоге она заросла кустарниками, сорняками и почти выбыла из агрооборота.

За данное нарушение АО «Родина» привлекли к админответственности по ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ и выписали штраф в полмиллиона рублей. Общество вину посчитало недоказанной, а наказание чрезмерным и направило в декабре 2018 года жалобу в Жуковский районный, а в феврале 2019-го в Брянский областной суд. Там документ рассмотрели, но не удовлетворили, признав решение надзорного органа законным.

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