В Володарском районе начались собачьи «свадьбы»
1 марта для брянских бродячих собак началось со «свадеб», резвящиеся стаи «захватили» Володарский район.
Очевидцы опубликовали в сети видео этих «игрищ».
«Собачья свадьба на Володарке», - прокомментировал Сергей Пономарев.
«Клейма ни у одной нет. Ходите люди. Не бойтесь, подумаешь, цапнет, ну заболеете чем-нибудь. Да и ладно», - сообщил брянец Виталий.
По словам Ольги Сысоевой, такие «забавы» с приходом весны теперь в каждом районе города
«Такие свадьбы в каждом районе города, это ужас!» - отметила Ольга.
Специалисты-зоологи отмечают, собачьи «свадьбы» иногда могут быть опасны для окружающих. Если удалось вдруг стать невольным свидетелем подобной сцены, нужно постараться обойти скопление животных как можно подальше, поскольку любой пес может перепутать прохожего с потенциальным соперником и наброситься для выяснения отношений. Если вдруг свора собак проносится мимо, необходимо стоять на месте и не размахивать руками.
Фото - кадр видео.
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