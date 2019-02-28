В брянском супермаркете хозяин посчитал свою собаку сумкой
В одном из брянских супермаркетов посетитель сдал свою собаку в камеру хранения вместо сумки.
Фото в сети опубликовал очевидец Александр Новиков и прокомментировал увиденное так:
«Линия – 3, Бежица, и такое бывает».
Под постом брянцы активно обсудили эту тему. По словам пользователя Натальи, подобную ситуацию видит не в первый раз.
«Естественно, и не раз видели, поставили собачку, чтобы зайти за хлебом, например», - поделилась Наталья.
Анна Кожемяко утверждает, что ее охватывают смешанные чувства, когда наблюдает такое.
«В основном негативные, как-то жалко собак. Ну идешь ты в магазин такой, зачем собаку брать», - объяснила Анна.
По словам Марины Ивановой, вообще это целая проблема в супермаркетах, и ее надо решать, ведь и оставлять на улице животных нельзя, поскольку украдут, и закрывать в клетке тоже не очень хорошо.
«У меня тоже маленькая собака, и она сидит в коляске, внизу в корзине, и все равно не пускают», - написала Марина.
«На работу с собой почему-то никто собак не берёт, а в магазин надо с собакой. Не думаю, что собаке комфортно, там же решётка», - прокомментировала Светлана Жаберова.
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