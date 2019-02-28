В Белых Берегах напали на школьника

В поселке Белые Берега произошел неприятный случай среди воспитанников одной из местных школ, двое ребят напали на сверстника, вооружившись ножницами и палкой.

Об этом сообщил анонимный пользователь одной из соцсетей. По словам автора, ребенок возвращался из школы домой. Сверстники начали обкидывать его снежками. В ответ мальчик сделал замечание.

«Они нанесли ему удар палкой, а потом накинулись с ножницами, вытащенными из кармана. Парень оказался спортсменом и не из робкого десятка, дал им отпор», - поделился автор и добавил, что произошедшим заинтересовались правоохранители и начали проверку.

Житель Белых Берегов обратился ко всем родителям с просьбой провести дома с детьми нравоучительную беседу, дабы таких ситуаций было как можно меньше.

«Объяснить, что будущее их детей зависит, прежде всего, от них самих, а уже потом от государства! Мы не призываем к насилию. Однако, уважаемые папы и мамы, мы настоятельно просим о том, чтобы вы занялись воспитанием своих детей, уделяйте им больше внимания» - порекомендовал брянец.