В сети появились фотографии результатов работы коммунальщиков

3 марта в Брянске участок улицы Мало-Завальской после работы коммунальщиков превратился в территорию, усеянную мусором.

Соответствующие фото в соцсети опубликовал очевидец Олег Телегин. Автор говорит, дело в том, что с этого участка профильная служба забирала бытовые отходы из контейнеров, однако работа настолько проводилась небрежно, что весь мусор разлетелся по улице.

«Мусор перегружался из контейнера в мусоровоз фискаром, при этом полностью контейнер не вычищен, остался мусор, который в теплый период будет гнить и вонять. При перегрузке часть мусора вываливалась из захвата фискара и разлетелась по прилегающей территории, и так и была оставлена. Когда наши коммунальные службы будут надлежаще выполнять хоть какую-нибудь работу? Вывоз мусора не требует больших затрат и высоких технологий, ведь цель проста: сохранять чистоту», - поделился брянец Олег и добавил, мол, тарифы при этом на вывоз мусора были недавно повышены, а результата нет.

Пользователи, увидев ситуацию, тоже выразили свое возмущение.

«Зато платежка подорожала втрое. У меня в платежке в начале были копейки, потом в районе 30 р, сейчас в районе 90 рублей, для себя я верно посчитал, не знаю, как на предприятиях. Это с человека, если что. Доходит до абсурда. В сельской местности приходят платежки всем, а бак стоит в центре и по краям деревни, до ближайшего бака метров 500 точно, и кто будет носить мусор за 500 м в одну сторону? Это один пункт. Другой, что с повышением цен ничего не меняется», - добавил Валерий Мачехин.

«Забудьте уже про мусор, осталось вода и канализация, оказывается, чем грязнее бизнес, тем больше доходы», - написал Александр Кравченко.

«А не судьба написать такое же письмо и подкрепить все фотографии в Роспотребнадзор, либо в другие ответственные органы, чтобы был хоть какой-то результат, чтобы те, кто несёт ответственность за вывоз мусора, получили по «шапке», - посоветовала Людмила Астапова.