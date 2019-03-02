В Брянске около «Аэропарка» была замечена «королева»

3 марта в областном центре около торгового центра «Аэропарк» очевидец запечатлел на фото «автохамку», припарковавшую свой транспорт прямо на тротуаре.

Снимок уже опубликован в сети. Автор является Ольга Ерошина.

По словам пользователя Юрия Карпенко, эту «королеву» -нарушительницу не раз встречал на дороге.

«По-моему, я в разное время не раз и не два слышал по рации предупреждения - отзывы о нагло-опасном поведении на дороге авто с этим номером. Может, даже сохранилось это на флэшке записи в рации. Надо бы поискать да выложить для допинфы ГАИ. Чтобы неповадно было. Сам не ангел. Нарушаю, но не мешая другим. Но лично у меня на наглецов аллергия», - сообщил Юрий.

Напомним, на проспекте Станке Димитрова в областном центре 16 февраля очевидцы запечатлели на фото «автохамку», перекрывшую транспортом пешеходный переход.