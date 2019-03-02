В Клинцах может случиться экологическая катастрофа

Над рекой Московка в Клинцах нависла угроза, ее воды загрязняют местные предприятия.

По словам местного жителя, приславшего фото и видео на сайт Клинцы.Инфо, в водоем сливаются канализационные стоки. Речь идет об участке, расположенном между ТЭЦ и «Кожзаводом».

Ситуация продолжается не первый день.

Фото - кадр видео.