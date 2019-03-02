В Брянске на улице Грибоедова можно сломать руки и ноги

Участок тротуара на улице Грибоедова областного центра около одного из домов стал непригодным для хождения, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Суть в том, что на этом месте на днях коммунальные службы почистили крыши от наледи, в итоге повредились два козырька у балкона, а тротуар превратился в ледяные руины.

«И не надо писать - типа - дороги мало. Это фото сделано сегодня, в воскресенье, а в будни здесь целая развязка от рынка и банка! Вот такие службы, одно лечим, другое…», - поделился анонимный автор.

Брянцы утверждают, что в этой ситуации есть большой плюс, поскольку с крыши теперь не будут падать глыбы.

«Ну во всяком случае льдина на голову не свалится, так что под ноги смотрите», - прокомментировала Людмила Куликова.

«Льдина не упадет, а ноги и руки поломают. Жалобы пишите», – порекомендовал Алексей Жуков.