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В Любохне произошел захват земли

Опубликовано Сегодня, 12:52

На жителя поселка Любохна завели административное дело, причина – самовольный захват чужого земельного участка.

В прокуратуру Дятькова обратилась женщина из упомянутого выше поселка, рассказав о том, что ее землю незаконно захватил мужчина, который строит пруд. Как показала проверка, гражданин присвоил прилегающую территорию общего пользования площадью 606 квадратных метров.

По ст. 7.1 КоАП РФ Дятьковский МО управления Росреестра региона оштрафовал его на 5 тыс рублей.

За ненадлежащий контроль в этом вопросе досталось и главе администрации населенного пункта, на него внесли представление.

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