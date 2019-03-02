Брянец причинил государству ущерб на 250 тыс рублей с лишним

Брянская природоохранная прокуратура передала в суд уголовное дело 62-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконной рубке леса на крупную сумму.

История случилась в августе 2018 года в Дубровском районе на территории местного лесничества. Мужчина незаконно спилил более 20 кубометров насаждений: 29 берез и одну осину – всего на 250 тыс рублей с лишним.

Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, если это деяние совершено в особо крупном размере».