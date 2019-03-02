В Брянске в связи с отравлением детей на Володарке завели уголовное дело
Следователи Советского района Брянской области возбудили по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Володарского района уголовное дело.
До этого, 20 февраля, прокуратура Володарского района провела проверку. Выяснилось, что воспитанникам детских садов стало плохо после употребления молочной продукции ООО «Комол».
Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области» исследовали пробы молочной продукции этой фирмы и обнаружили бактерии группы кишечной палочки – колиформы.
Во время ревизии выяснилось, что производство, хранение, перевозка и сбыт молочной продукции в детские сады № 141 «Жемчужинка», № 149 «Сказочный», № 20 «Катюша», № 166 «Буратино», № 63 «Веснушки» не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
«Ход расследования взят на контроль», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, историей отравления детей в Володарском районе заинтересовался прокурор.
21 февраля проверку по факту провел брянский следком.
20 февраля медики лечебных учреждений сообщили об отравлении детей в Роспотребнадзор.
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