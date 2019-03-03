В Жуковке осуждена экс-замдиректора школы-интернат

Жуковский райсуд приговорил к десяти месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов из зарплаты в доход государства бывшую заместительницу директора по воспитательной работе «Брянской областной школы – интернат имени Героя России А.А. Титова», женщину обвиняют в халатности.

Приговор в законную силу не вступил.

История продолжалась с января по сентябрь 2017 года. Заместитель директора, достоверно зная, что 15-летние воспитанницы учреждения нарушают установленные правила пребывания в нем, а воспитатели допускают самовольное и бесконтрольное их пребывание за пределами учреждения, не предприняла меры к прекращению их общения с 45-летним жителем Жуковки.

В итоге в отношении несовершеннолетних мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности.

Приговор в законную силу не вступил.