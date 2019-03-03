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Жители поселка Чайковичи «готовят лодки»

Опубликовано Вчера, 17:01

В поселке Чайковичи нет больше дорог – вместо них образовались реки, причина – в связи с оттепелью начали таять огромные сугробы снега.

По словам местных жителей, теперь для перемещения по населенному пункту нужны лодки.

«Чайковичи, плывем», – поделился автор Иван Волков.

«А что, это дома прямо на берегу реки построили?» - спросил с шуткой Дмитрий Чистяков.

«Там много рыбаков живёт, так что ничего страшного», - добавил Андрей Демкин

По словам Александры Смирновой, такая ситуация не только в Брянской области, в связи с таянием снегов скоро поплывет и город Орел.

«Орел тоже скоро поплывет», - поделилась Александра.

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