Жители поселка Чайковичи «готовят лодки»

В поселке Чайковичи нет больше дорог – вместо них образовались реки, причина – в связи с оттепелью начали таять огромные сугробы снега.

По словам местных жителей, теперь для перемещения по населенному пункту нужны лодки.

«Чайковичи, плывем», – поделился автор Иван Волков.

«А что, это дома прямо на берегу реки построили?» - спросил с шуткой Дмитрий Чистяков.

«Там много рыбаков живёт, так что ничего страшного», - добавил Андрей Демкин

По словам Александры Смирновой, такая ситуация не только в Брянской области, в связи с таянием снегов скоро поплывет и город Орел.

«Орел тоже скоро поплывет», - поделилась Александра.