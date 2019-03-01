В Брянске на остановке «Автошкола ДОСААФ» орудовали вандалы

Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ теперь можно открыть как в рамках пакета услуг «Турбо», так и без оформления пакета.

1 марта в Смоленске случилась авария с участием автобуса «ПАЗ» и иномарки на улице Рыленкова, об этом сообщил один из очевидцев в соцсетях.

4 марта в областном центре на улице Багратиона произошло ДТП с двумя автомобилями.

Первый отборочный тур всероссийской олимпиады школьников «Россети» в Смоленской области, организатором которого в регионе выступил филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», прошел 2 и 3 марта 2019 года на базе филиала НИУ МЭИ в г. Смоленске.

4 марта в деревне Лубня Смоленского района произошел пожар, в котором пострадал один человек.

«Разбили стекло. Остановка Автошкола ДОСААФ. Что за люди такие?», - спросил, поделившись фотографией, аноним.

На снимке видно, что в остановочном павильоне уничтожено стекло.

4 марта в областном центре неизвестные вандалы разбили павильон остановки «Автошкола ДОСААФ», фото уже в соцсети.

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