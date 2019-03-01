В Брянске на остановке «Автошкола ДОСААФ» орудовали вандалы
4 марта в областном центре неизвестные вандалы разбили павильон остановки «Автошкола ДОСААФ», фото уже в соцсети.
На снимке видно, что в остановочном павильоне уничтожено стекло.
«Разбили стекло. Остановка Автошкола ДОСААФ. Что за люди такие?», - спросил, поделившись фотографией, аноним.
Брянцы предположили, что объект повредили либо подростки, либо нетрезвые взрослые.
«Разновидность человеческой особи, которым нечем заняться», - прокомментировал пользователь под ником Never More.
«Наши дети, лучшие подростки эпохи», - написал Иван Кондрашин.
«Вандалов ещё нам недостает», - заметил Павел Хлопяник.
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