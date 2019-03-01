Брянский депутат Валуев отказался от 8,5 млн долларов «банкира» из Ганы

Один из «банкиров» Ганы Абдул Хан предложил в переписке в соцсетях брянскому депутату Николаю Валуеву 8, 5 млн долларов США.

Парламентарий сразу понял, что это мошенничество на деньги, поэтому пожелал господину всего хорошего.

«Привет, как ты и семья, надеюсь, что все в порядке? Меня зовут г-н Абдул Хан, я банкир одного из ведущих банков здесь, в Гане. Я пишу вам это предложение, которое принесет пользу вам и мне. Хотя, может быть, трудно в это поверить, но бизнес предполагает перевод около 8 520 000,00 млн. Долларов США в течение нескольких дней. Здесь практически нет никаких рисков, это будет перевод из банка в банк. С наилучшими пожеланиями, Г-н Абдул Хан», - написал № 9678 Abdul.

«И Вам, Абдул, всего наилучшего. Ступайте», - ответил Валуев.