В брянские магазины цветов нагрянули ревизоры

Сотрудники брянского Россельхознадзора в течение минувшей недели проверили торговые точки по продаже цветов, как известно, к праздникам в областной центр завезли более 700 тыс срезанных растений и более 56 тыс горшечных культур.

Во время ревизии продукции специалисты управления карантинных организмов не нашли. Людям, которые занимаются завозом и продажей цветов, напомнили, что ввезенный из карантинных фитосанитарных зон товар должен сопровождаться сертификатом, который выдает территориальный Россельхознадзор. На импортные цветы оформляется фитосанитарный сертификат.

«В срок не позднее, чем один день со дня доставки, необходимо направить в управление извещение о прибытии», - сообщили в пресс-службе ведомства.