В Брянске оштрафовали «королеву»

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности автомобилистку, нарушившую правила дорожного движения.

Речь идет об «автохамке», которую один из пользователей соцсетей назвал «королевой». 3 марта на улице Объездной около дома №30 она припарковала свой Lend Rover прямо на тротуаре, тем самым вызвала возмущение среди местных жителей. Очевидец запечатлел нарушение на фото и опубликовал в сети.

По итогам административного расследования указанный факт подтвердился. Водителя оштрафовали по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ на 1000 рублей.