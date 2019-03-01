В Брянске оштрафовали «королеву»
Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности автомобилистку, нарушившую правила дорожного движения.
Речь идет об «автохамке», которую один из пользователей соцсетей назвал «королевой». 3 марта на улице Объездной около дома №30 она припарковала свой Lend Rover прямо на тротуаре, тем самым вызвала возмущение среди местных жителей. Очевидец запечатлел нарушение на фото и опубликовал в сети.
По итогам административного расследования указанный факт подтвердился. Водителя оштрафовали по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ на 1000 рублей.
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