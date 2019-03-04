В Брянской области в 2018 году 307 детей родились в интернациональных семьях
5817 мальчиков и 5415 девочек появились на свет в Брянской области в 2018 году.
Об этом стало известно на заседании Правительства региона во время рассмотрения вопроса государственной регистрации актов гражданского состояния на территории области в 2018 году.
По словам начальника профильного управления Галины Сулеймановой, 95% родившихся малышей в прошлом году назвали часто употребляемыми, привычными всем именами. Наиболее распространенными среди мальчиков были Артёмы, девочек - Софии.
163 девочки и 139 мальчиков, которые родились в 2018 году, будут носить редкие имена, которые упоминаются один раз. В основном это дети, у которых родители (или один из родителей) иностранцы.
«В 2018 году 307 детей родилось в интернациональных семьях, где один из родителей — гражданин иностранного государства и 39 детей — в семьях, где оба родителя иностранцы», - сообщила Сулейманова.
Все чаще во время выбора имени, заверила чиновница, используются старые имена славянского происхождения, известные на Руси еще до прихода христианства. В 2018 году в отделах ЗАГС зарегистрировали такие имена: Велимир, Енисей, Яромир, Радомир, Велеслав, Данимир, Данислав, Радислав, Параскева, Русалина, Млада, Нева, Весна, Велизара, Елиславия, Любава, Златаслава, Мираслава, Радислава, Славяна.
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