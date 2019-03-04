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В брянском краеведческом музее стартовала «выставка» тазиков

Опубликовано Сегодня, 09:27

С наступлением потепления в Брянске на одну проблему стало больше: кроме разбитых дорог, появились дырявые крыши, одна из них - в краеведческом музее.

Фотография, свидетельствующая о протекании кровли в заведении, появилась в соцсети. Автор снимка Виктор Юрин.  6 марта в музее началось с «выставки» тазиков и ведер, пошутили брянцы, увидев ситуацию.

«В музее, наверняка, есть техническая служба, которая должна отвечать за это», - прокомментировал пользователь под ником Народный Контроль.

«Инсталляция «Русь – матушка», -  заметил Евгений Шевень.

«Выставка «Половодье на Брянщине», - добавил Maks Kostikov.

«Там пару лет назад делали капитальный ремонт крыши. Подрядчик пускай отвечает за свою работу!», - заметил Дмитрий Пирогов.

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