В брянском краеведческом музее стартовала «выставка» тазиков
С наступлением потепления в Брянске на одну проблему стало больше: кроме разбитых дорог, появились дырявые крыши, одна из них - в краеведческом музее.
Фотография, свидетельствующая о протекании кровли в заведении, появилась в соцсети. Автор снимка Виктор Юрин. 6 марта в музее началось с «выставки» тазиков и ведер, пошутили брянцы, увидев ситуацию.
«В музее, наверняка, есть техническая служба, которая должна отвечать за это», - прокомментировал пользователь под ником Народный Контроль.
«Инсталляция «Русь – матушка», - заметил Евгений Шевень.
«Выставка «Половодье на Брянщине», - добавил Maks Kostikov.
«Там пару лет назад делали капитальный ремонт крыши. Подрядчик пускай отвечает за свою работу!», - заметил Дмитрий Пирогов.
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы?
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
ПАО «Ростелеком» сообщает о начале совместной деятельности с ПАО «Мегафон» по развитию мобильной связи пятого поколения (5G) на основе совместного предприятия ООО «Диджитал для бизнеса», которым участники партнерства будут владеть в равных долях. Возглавит компанию член совета директоров «Ростелекома» Вадим Семенов. Основными задачами СП являются создание единого инфраструктурного оператора и проведение работ по высвобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей 5G в России.
В период празднования Международного женского дня, с 7 по 9 марта, по заявке компании-перевозчика в Брянском регионе Московской железной дороги изменится расписание пригородных поездов:
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети», в котором приняли участие 59 старшеклассников из общеобразовательных учреждений Брянской области. Организатором мероприятия выступили брянский филиал ПАО «МРСК Центра» в сотрудничестве с областными и городскими органами образования и ФГБОУ «Брянский государственный аграрный университет".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.