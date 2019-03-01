В Белых Берегах на дороге появилось «препятствие» для автомобилистов

В поселке Белые Берега решили проблему, связанную с безопасностью пешеходов на улице Ленина, об этом в соцсети сообщила местная жительница.

Автор поста Галина Маширова рассказывает, на пешеходной улице установили дополнительный цветочник, это сделали для того, чтобы недобросовестные водители прекратили там ездить.

«У нас в Белых Берегах хорошая новость! По просьбе жителей Белых Берегов решена проблема безопасности пешеходов на улице Ленина. Некоторые несознательные автовладельцы начали ездить по тротуарам и по центральной части улицы Ленина, забыв о том, что эта улица пешеходная! Теперь проезд перекрыт дополнительным цветочником, пешеходы в безопасности. Приятно, когда нас слышат. Администрации респект», – поделилась Галина Маширова.